Азербайджанский медицинский университет лидирует в рейтинге Times Higher Education Impact Ranking 2024 по ЦУР 3 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский медицинский университет (АМУ) впервые в своей истории принял участие в престижном рейтинге Times Higher Education Impact Ranking. Имея 94-летнюю историю, AMУ, последовательно стремится к совершенству и инновациям в области медицинского образования.

Под руководством профессора Герая Герайбейли, c 2016 года университет приступил к преобразованию, по намеченному пути в новом стратегическом плане. Этот план уже дал замечательные результаты, в том числе, международную аккредитацию трех образовательных программ: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация».

Приверженность AMУ к академическому совершенству и мировому признанию очевидна из его впечатляющих результатов в рейтинге Times Higher Education Impact Ranking. Среди государственных университетов Азербайджана АМУ занял лидирующие позиции, занимая в рейтинге места 1001–1500.

Помимо академических достижений, AMУ внес значительный вклад в здравоохранение, повышение благосостояния и устойчивое развитие. Посредством различных инициатив таких, как благотворительные мероприятия, усилия по сохранению окружающей среды, и обеспечивание страны высококвалифицированными выпускниками в предлагаемых образовательных программах на всех уровнях квалификации. AMУ активно поддерживает третью Цель устойчивого развития ООН - обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. В рейтинге Times Higher Education Impact Ranking по ЦУР 3, АМУ с гордостью занимает первое место (401-600) среди десяти других претендовавших университетов Азербайджана.

Ректор АМУ, подчеркнул приверженность университета к устойчивому развитию, заявив: «AMУ стремится развивать культуру инноваций, совершенства и социальной ответственности. Наше участие в рейтинге Times Higher Education Impact Ranking отражает нашу непоколебимую цель к развитию здравоохранения, образования и устойчивого развития». Включение AMУ в рейтинг Times Higher Education Impact Ranking, подчеркивает его позицию, как ведущего учреждения, призванного формировать будущее здравоохранения и образования в Азербайджане и за его пределами.

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