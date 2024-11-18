Проведение COP29 в братском Азербайджане радует нас - турецкий министр

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 состоится ряд встреч, а сейчас мы посетили стенд Турции на тему "Нулевые отходы" на COP29. Отрадно, что такое масштабное мероприятие проводится в братской стране - Азербайджане и что эта конференция организована на высоком уровне.

Об этом сказал журналистам в рамках конференции COP29 министр образования Турции Юсуф Текин во время посещения турецкого павильона и расположенного в "Зеленой зоне" стенда на тему "Нулевые отходы", подготовленного Управлением коммуникаций Администрации Президента Турции, передает Trend.

"На каждого из нас ложится ответственность за то, чтобы мы могли передать здоровый мир будущим поколениям. На этот мир, в котором мы сейчас живем, имеют право наши дети и внуки тоже. COP29 также стремится привлечь внимание именно к этим темам. В рамках конференции мы сможем вместе найти решение вызывающих обеспокоенность вопросов", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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