Азербайджан делает многое для смягчения воздействия изменения климата - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит большую работу по снижению воздействия изменения климата на чувствительные группы населения, женщин, молодежь, лиц с ограниченными возможностями по здоровью.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции, сообщает Trend.

По его словам, был оценен опыт различных стран, международных организаций в этом направлении.

"В Азербайджане уделяется внимание развитию соответствующих систем профессиональной подготовки и образования. Изменение климата влияет на всех. Изменение климата существенно повлияет на рынок труда, появятся новые рабочие места, новые возможности, "зеленые" рабочие места, и, конечно же, мы должны подготовить наши трудовые ресурсы к этим изменениям. Мы должны углублять навыки и компетенции в "зеленой" экономике, углублять и улучшать нашу сеть механизмов обучения и привлекать к этим усилиям больше частных и государственных учреждений", - сказал министр.

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