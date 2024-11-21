В Азербайджане на финансирование ряда льгот будет выделено 198 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане на финансирование пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по рождению ребенка, по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и на похороны, выплачиваемых за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование предусмотрено 198,41 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев на совместном заседании комитетов парламента по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения бюджетного конверта на следующий год.

Он отметил, что это на 9,3 процента, или на 16,83 миллиона манатов больше, чем утвержденный прогноз на текущий год.

"Расходы по санаторно-курортному лечению и оздоровительным мероприятиям застрахованных, финансируемые через Конфедерацию профсоюзов Азербайджана, составляют 25 миллионов манатов, или на 2 процента больше, чем в текущем году. На наш взгляд, эта сумма не соответствует реалиям послевоенного времени и сможет удовлетворить потребности лишь мизерной части обращающихся", - добавил он.

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