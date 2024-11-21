Теймур Мусаев выступил на презентации Рамочного документа по ВИЧ и изменению климата (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Объединенной программы Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29) состоялась презентация Рамочного документа по ВИЧ и изменению климата ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Азербайджана.

"На мероприятии, организованном Международным центром Низами Гянджеви и UNAIDS, выступили помощник Генерального секретаря ООН, директор Бюро Программы развития ООН (ПРООН) по разработке политики и поддержке программ Маркос Нето, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, специальный советник UNAIDS по вопросам СПИДа и пандемии Мбулава Мугабе, секретарь по надзору за здоровьем Министерства здравоохранения Бразилии Этель Масиэль.

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана отметил, что Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения.

"Ежегодно более миллиона человек заражаются ВИЧ, и более 600 тысяч человек умирают от заболеваний, связанных с ВИЧ", - заявил он.

Теймур Мусаев подчеркнул, что в Азербайджане предприняты важные шаги и достигнуты успехи в направлении борьбы с ВИЧ. По словам министра, диагностика, обеспечение всех ВИЧ-инфицированных лекарствами и антиретровирусными препаратами осуществляется за счет средств государственного бюджета.

"Азербайджан также поддерживает прочные партнерские отношения с международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения и Глобальный фонд. К концу 2023-го года Азербайджан достиг заметного прогресса в реализации Глобальных целей относительно обеспечения услугами тестирования и лечения лиц, живущих с ВИЧ на уровне "89-80-93", что является одним из лучших показателей в нашем регионе",- сказал он.

Напомнив, что изменение климата является центральной темой обсуждений на COP29, в ходе которой неоднократно подчеркивалось, что последствия изменения климата распределены непропорционально, министр отметил, что наиболее пострадавшие страны часто вносят минимальный вклад в решение глобальной проблемы.

Бедствия связанные с климатом, повышение уровня моря, изменения режима осадков и средних температур приводят к перемещению населения, вспышкам заболеваний, нехватке чистой воды, отсутствию продовольственной безопасности и повреждению инфраструктуры здравоохранения.

Было подчеркнуто, что исследования на основе фактических данных подтверждают, что эти условия усугубляют проблемы психического здоровья, увеличивают насилие, приводят к ранним бракам и способствуют злоупотреблению наркотиками: "Перебои в предоставлении медицинских услуг еще больше ограничивают доступ к лечению ВИЧ, профилактике и услугам в области психического здоровья, что в конечном итоге приводит к росту заболеваемости и смертности, особенно среди уязвимых групп. Эти совокупные эффекты способствуют росту показателей ВИЧ и подрывают многолетний прогресс в борьбе с эпидемией.

На COP29 в Баку мировое сообщество объединилось для решения глобальных последствий изменения климата. Среди них воздействие на здоровье является одним из самых важных. Смягчение последствий изменения климата для здоровья — это достаточно долгий и сложный процесс. Однако, чем раньше мы начнем действовать, тем скорее мы добьемся успеха. Создание климатически устойчивых систем здравоохранения и подготовка медицинских кадров имеют жизненно важное значение для достижения Целей устойчивого развития, включая искоренение эпидемии ВИЧ. Только посредством международной солидарности, справедливого распределения ресурсов, а также обмена знаниями и передовым опытом мы сможем создать климатически устойчивое общество, в котором будут решены все проблемы здравоохранения и обеспечена защита населения", - добавил в заключение министр здравоохранения Азербайджанской Республики.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями",- говорится в информации ведомства.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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