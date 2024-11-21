Обсуждена минная проблема в Азербайджане и Ираке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию состоялась встреча с генеральным директором по техническим вопросам Агентства по разминированию регионального правительства Курдистана в Ираке Али Мираном, прибывшим в нашу страну в рамках проходящей в Баку 29 сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджана, обсуждались вопросы мин и неразорвавшихся боеприпасов, с которыми сталкиваются обе стороны, масштабы загрязнения и выполняемые действия по устранению этой проблемы.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества между сторонами в области борьбы с минной угрозой и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.