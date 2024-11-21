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На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)

Общество Материалы 21 ноября 2024 19:53 (UTC +04:00)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 20 ноября 2024 года на COP29 в павильоне Национального форума НПО в "Зеленой зоне" в рамках проекта "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" Союз организаций инвалидов провел параллельное мероприятие.

Как сообщает Trend, на мероприятии обсуждались последствия изменения климата для людей с ограниченными физическими возможностями, спасение в рискованных ситуациях, текущие проблемы и предложения выхода из ситуации.

Член оргкомитета COP29, член правления Азербайджанского национального форума НПО Парвана Велиева рассказала о важности законодательных инициатив по обеспечению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На обсуждениях были даны ответы на вопросы аудитории.

Отметим, что параллельное мероприятие прошло в рамках проекта Союза организаций инвалидов Азербайджана, победителя грантового конкурса "COP29: международные инициативы", объявленного совместно министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Агентством государственной поддержки НПО.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" (ФОТО)
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