В Азербайджане арестован военный эксперт, обвиняемый в разглашении гостайны

БАКУ /Trend/ - Органами прокуратуры совместно с другими правоохранительными органами регулярно принимаются меры по предотвращению распространения в СМИ, интернет-ресурсах информации, составляющей государственную тайну, а также информации, публикация которой запрещена законодательством.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе мониторинга, проведенного в СМИ и на интернет-ресурсах, было установлено, что 22 ноября текущего года являющийся начальником штаба гражданской обороны в юридическом лице публичного права "Центр общественного здравоохранения и реформ" министерства здравоохранения Азербайджана, прошедший военную службу в Вооруженных силах страны в качестве квалифицированного офицера, ныне военный эксперт Адалят Вердиев, причинил серьезный ущерб охраняемым законом интересам страны.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

"Следствием установлено, что Адалят Вердиев, участвовавший в качестве военного эксперта в медиа-туре, организованном 22 ноября на освобожденные от оккупации территории, провел видеосъемку, продемонстрировав высоты, на которых расположены боевые пункты Вооруженных сил Азербайджанской Республики, места дислокации Пограничных войск, координаты и оперативную обстановку. Сопровождая все это комментариями, он выложил это видео в социальной сети, где неограниченное количество подписчиков могут просматривать его аккаунт, то есть были выявлены обоснованные подозрения в том, что он, используя свои служебные полномочия, нанес серьезный ущерб охраняемым законом интересам Азербайджанской Республики, безопасности и обороноспособности государства, что повлекло тяжкие последствия", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что на основании собранных доказательств Адалят Вердиев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда Бинагадинского района в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное расследование по уголовному делу продолжается, будет обеспечено предоставление дополнительной информации общественности.

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