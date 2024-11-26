Обеспечена занятость более 80% лиц, проживающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Обеспечена занятость более 80 процентов экономически активных лиц, проживающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев во время обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год".

Он отметил, что ведется работа по обеспечению занятости и других лиц.

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