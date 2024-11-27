Пенсия по инвалидности за последние 5 лет выросла в 2,3 раза - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Пенсия по инвалидности за последние 5 лет увеличилась в 2,3 раза, пособия - в 3,5 раза. Рост составил 230-350 процентов, а не 20-30 процентов.

Об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроектов "О бюджете государственного фонда социальной защиты на 2025 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год", сообщает Trend.

"Если в 2018 году общая сумма социальных выплат по инвалидности составляла 1,2 миллиарда манатов, то сегодня эта сумма приближается к 2,5 миллиардам манатов. Мы увеличили сумму средств, выплачиваемых только людям с инвалидностью, до 1.3 миллиарда манатов.

Было отмечено, что пенсионеры по инвалидности обязаны иметь страховой стаж. В любом случае, там есть недопонимание. Страховой стаж для выхода на пенсию по инвалидности требуется только за период трудоспособности этого человека.

Для периода после инвалидности такого требования нет. Если гражданин никогда не работал и впоследствии стал инвалидом, то из-за неуплаты социального страхования он не может быть включен в пенсионную систему, он будет включен в систему пособий. Если гражданин работал и впоследствии стал инвалидом, ему требуется всего 4 месяца страхового стажа за каждый год трудоспособности. Мы считаем, что это достаточно компромиссный подход", - сказал министр.

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