Пятеро из погибших в ДТП в Товузе были военнослужащими - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пятеро из погибших в ДТП в Товузе были военнослужащими.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, 27 ноября вечером в результате ДТП на территории Товузского района во внеслужебное время погибли 5 военнослужащих азербайджанской армии - прапорщик Гурбанов Руслан Ахлиман оглу, военнослужащий сверхсрочной службы сержант Алиев Габиль Гайбали оглу, сержант Алиев Бахлул Айдын оглу, сержант Ахмедов Галандар Маил оглу и младший сержант Мехтиев Туран Джавад оглу.

По факту ведется расследование.

Руководство минобороны выражает глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих.

Отметим, что в Товузе столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Ваз», в результате чего погибли 6 человек.