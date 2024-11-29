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Муниципалитеты в Азербайджане смогут получать гранты

Общество Материалы 29 ноября 2024 16:42 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Муниципалитеты в Азербайджане смогут получать гранты.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О грантах", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно поправке, изменения подготовлены в целях создания и регулирования правовых основ предоставления грантов муниципалитетам с целью увеличения их доступа к финансовым ресурсам.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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