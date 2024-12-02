По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 7, 8, 14 и 15 декабря с целью удовлетворения растущего пассажиропотока.

Как сообщили в понедельник Trend в АЖД, поездами Баку-Агстафа-Баку можно путешествовать в обоих направлениях каждый день по обычному графику.

Расписание движения и информацию о билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на нашем сайте (www.ady.az), в приложении ADY Mobile (www.ady.az/app) или в контакт-центре 1822, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - говорится в сообщении ЗАО.

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