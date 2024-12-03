Необходимо учитывать людей с ограниченными возможностями при разработке ОНУВ - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - Необходимо учитывать людей с ограниченными возможностями при разработке определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями", организованном ООН в честь Международного дня людей с ограниченными возможностями.

"Люди с ограниченными возможностями непропорционально сильно страдают от изменения климата. Во время климатических кризисов или экстремальных погодных явлений они сталкиваются с трудностями доступа к медицинским услугам, службам поддержки, эвакуации и экстренным службам. Все это необходимо учитывать Азербайджану и многим другим странам мира при разработке своих ОНУВ," – отметила Андреева.

По ее словам, нужно применять подход, охватывающий все слои общества, чтобы эффективно бороться с изменением климата, сохраняя при этом устойчивость систем здравоохранения, образования, экономики и социальных услуг

Она напомнила, что всего 10 дней назад в Баку завершилась успешная 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

"Азербайджан принял представителей всего мира, сумел достичь консенсуса по новой цели климатического финансирования и добился прогресса по различным вопросам повестки дня. Председательство на COP29 остается у Азербайджана до следующего года, когда оно будет передано Бразилии. Это дает нам возможность выполнить взятые обязательства, особенно в части инклюзивности, чтобы каждый имел доступ, голос и место за столом переговоров", – добавила она.

Андреева также подчеркнула, что на площадках COP29 был обеспечен полный доступ для людей с ограниченными возможностями.