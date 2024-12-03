БАКУ /Trend/ - В Азербайджане электронизируется процедура приобретения гражданского оружия.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О служебном и гражданском оружии", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно закону, гражданин, желающий приобрести гражданское оружие, должен обратиться с заявлением в соответствующий орган Исполнительной власти Азербайджанской Республики и представить в этот орган медицинскую справку о состоянии здоровья и удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики.

Согласно проекту, если данные документы будут доступны через информационную систему Электронного правительства в соответствующем государственном органе (учреждении), то эти документы у гражданина запрашиваться не будут.

В тех случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему Электронного правительства невозможен, их представление с согласия гражданина будет запрошено у соответствующего государственного органа (учреждения) на основании запроса или обеспечено гражданином.

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