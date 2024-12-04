Границы между критикой и оскорблением должны быть установлены правильно - психолог

БАКУ /Trend/ - Границы между критикой и оскорблением должны быть правильно установлены.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказала психолог Эльнара Бахышлы.

Она отметила, что подростки и молодые люди, пользующиеся соцсетями, стараются проводить свое время в виртуальных пространствах, чтобы удовлетворить свои обычные социальные и психологические потребности.

"Самовыражение, самоутверждение, физическое принятие, любить и быть любимым, быть привлекательным для других, быть умным очень важно для развития личности. Часто дома ребенка либо очень балуют, либо, наоборот, не уделяют достаточно внимания. В обоих случаях ребенок попытается проверить себя в новых, других условиях", - сказала она.

По ее словам, ответственный родитель, учитель, близкий родственник, старшие брат или сестра должны подойти к этому вопросу чутко и по-дружески:

"Так, при новом общении и внешнем вмешательстве в ребенке произойдут серьезные изменения, его настроение и эмоциональное выражение не будут такими же, как прежде. Следует учитывать новые привычки и интересы, распорядок дня, академические показатели, темы, которые вызывают у ребенка нервозность и раздражительность", - подчеркнула Э.Бахышлы.

Психолог также отметила, что здоровая критика не должна переходить в оскорбления, и следует правильно устанавливать между ними границы.

"Замечания следует давать как советы, тайно или открыто, не обесценивая ребенка в его собственных глазах",- добавила она.