Неделя итальянской кухни поможет укрепить торговые отношения между Италией и Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Неделя итальянской кухни представляет собой возможность для укрепления отношений, в том числе экономических и торговых, между Италией и Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо на пресс-конференции, посвященной открытию недели итальянской кухни, организованной посольством Италии в Азербайджане совместно с Итальянским торговым агентством (ITA).

"Это мероприятие в этом году проходит в особый период, совпадающий с активной фазой продвижения кандидатуры итальянской кухни на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Считаю, что это признание еще раз подтверждает абсолютное совершенство итальянской кухни и ее мировое признание", - сказал он.

Дипломат отметил, что за каждым продуктом, который подается и презентуется за столом, стоит экономическая отрасль, имеющая огромное значение для Италии и ее экономики.

"Только в 2023 году экспорт агропродовольственной продукции Италии достиг на мировом уровне более 64 миллиардов евро, увеличившись на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом, и зафиксировал рекордные показатели в размере 3 миллиардов евро", - сказал посол.

Лука Ди Джанфранческо добавил, что кухня, в частности итальянская кухня, является также инструментом для углубления и продвижения знаний об Италии, её регионах, культуре, а также для дальнейшего взаимопонимания и знакомства между нашими странами и народами.