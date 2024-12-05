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Стала известна стоимость входа в Центральный ботанический сад

Общество Материалы 5 декабря 2024 16:03 (UTC +04:00)
Стала известна стоимость входа в Центральный ботанический сад

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - После ремонта Центральный ботанический сад вновь открыл свои двери для жителей и гостей города Баку.

Как сообщили в четверг Trend в исполнительной власти города Баку, стоимость входа на территорию сада для лиц старше 6 лет составляет 2 маната (до 6 лет вход бесплатный).

Отметим, что Центральный ботанический сад, созданный в 1934 году с целью охраны существующих видов растений и генофонда флоры Азербайджана, функционировал как научно-исследовательское учреждение.

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