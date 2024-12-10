В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди проходит очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, заседание проходит под председательством заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

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