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В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)

Общество Материалы 10 декабря 2024 12:51 (UTC +04:00)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди проходит очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, заседание проходит под председательством заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

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В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)
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