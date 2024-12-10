В Азербайджане предусматривается штраф за назначение лекарства, не включенного в госреестр

БАКУ /Trend/ - Должностные лица будут оштрафованы за назначение лекарственного средства, не включенного в государственный реестр лекарственных средств.

Об этом говорится в поправке к Уголовному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно законопроекту, за исключением случаев, предусмотренных законом "О лекарственных средствах", за внесение в рецепт лекарственного средства, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, должностные лица будут оштрафованы в размере от ста до ста пятидесяти манатов, юридические лица - от трехсот до четырехсот манатов.

В случае, если инструкция по применению лекарственного средства на азербайджанском языке не приложена к лекарственному средству, за ее непредоставление аптечной организацией по требованию потребителя в распечатанном виде предлагается введение штрафа в размере пятидесяти манатов.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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