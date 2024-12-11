При совместной организации МЧС и Аппарата омбудсмена состоялась конференция

БАКУ /Trend/ - При совместной организации министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Аппарата омбудсмена состоялась конференция на тему "Великий лидер Гейдар Алиев и реформы в Азербайджанской Республике, основанные на правах человека".

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

Было отмечено, что при совместной организации министерства по чрезвычайным ситуациям и Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики была организована конференция на тему "Великий лидер Гейдар Алиев и реформы в Азербайджанской Республике, основанные на правах человека".

На конференции принимали участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов и сотрудники министерства, уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева и сотрудники Аппарата омбудсмена, депутаты Милли Меджлиса Айдын Гусейнов и Айдын Мирзазаде, заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории НАНА Джаби Бахрамов, заслуженный журналист Мубариз Аскеров и члены Общественного совета при МЧС.

Сначала участники конференции посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему букеты цветов, а затем ознакомились с Центром Гейдара Алиева.

На мероприятии, которое началось с исполнения Государственного гимна, почтили минутой молчания память Общенационального лидера.

Затем Тапдыг Амирасланов выступил с приветственной речью, рассказал о славном жизненном пути гениального руководителя Гейдара Алиева, о его неоценимых заслугах перед азербайджанским народом.

Отметив, что азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память исторической личности, замминистра подчеркнул, что Общенациональным лидером были заложены прочные основы построения правового и демократического государства в нашей стране. Было отмечено, что особое значение в государственной политике придавалось защите прав и свобод человека, и проводимые в этой сфере реформы сыграли неоценимую роль в развитии общества и государства в целом.

Омбудсмен Сабина Алиева, выступая на мероприятии, отметила, что у великого лидера Гейдара Алиева имеются особые заслуги в формировании институциональной базы для создания органов по чрезвычайным ситуациям, под руководством гениального лидера также сформирован стратегический подход в области управления чрезвычайными ситуациями.

Уполномоченный отметила, что за время руководства нашей страной Общенациональным лидером были проведены многочисленные реформы, направленные на развитие Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической, правовой и других сферах.

С.Алиева отметила, что правовые реформы, проведенные великим лидером в направлении построения правового государства и развития гражданского общества в Азербайджане, ускорили интеграцию нашей страны в международно-правовую систему, заложили основу для создания эффективных механизмов защиты прав и свобод граждан. Уполномоченный подчеркнула, что учреждение Омбудсмена, служащее высшей цели государства - защите прав человека, было создано именно по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Омбудсмен отметила, что широкомасштабная политика, фундамент которой заложен великим лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время успешно продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева в соответствии с приоритетными вызовами нового времени, отметив, что за последние годы был достигнут ряд достижений в сфере прав человека.

Затем выступили депутаты Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде и Айдын Гусейнов, начальник Академии МЧС Баба Салаев, заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории НАНА, доктор философии по истории Джаби Бахрамов и заслуженный журналист Мубариз Аскеров, которые рассказали о беспрецедентных заслугах Общенационального лидера Гейдара Алиева перед нашим народом, о его исторических шагах на пути становления и развития азербайджанского государства, поделились мнением о важности проводимых в нашей стране широкомасштабных реформ в сфере строительства демократического и правового государства.

В конце мероприятия был показан документальный фильм.

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