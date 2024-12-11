Месси выразил признательность Азербайджану! Грандиозный праздник с участием мировых звезд - репортаж (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Crystal Hall был организован грандиозный праздник с участием мировых звезд. Болельщики получили возможность увидеть лучшего футболиста мира - чемпиона мира, восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси и его товарищей по команде - Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбa, сообщает Trend.

На открытии праздничного вечера, который вел народный артист Азербайджана Мурад Дадашов, была представлена зажигательная азербайджанская композиция с участием ритм-группы "Натиг" под управлением народного артиста Натига Ширинова и танцевального коллектива.

Затем гостям была представлена концертная программа всемирно известного французского диджея, исполнителя и композитора Уилли Уильяма. Эти выступления значительно зажгли и без этого активную публику, которая полностью заполнила Baku Crystal Hall.

Фильм, повествующий о величайшем игроке, уникальные кадры, связанные c личной жизнью и карьерой Лионеля Месси, его победах и неудачах, радостных и тяжелых моментах никого не могли оставить равнодушными. Еще до выхода на сцену Мессии зал скандировал его имя!

И наконец настал тот миг, которого все так ждали – мировые звезды вышли на сцену и под яркие овации приветствовали зрителей. Месси отметил, что он и его товарищи впервые приехали в Баку, немного познакомились с культурой и людьми страны, выразив искреннюю признательность Азербайджану за столь теплый прием и гостеприимство.

Доходы от продажи билетов будут переданы на благотворительные цели. Трогательными стали кадры, когда на сцену вышли дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов и семей шехидов, которые могли лицезреть мировых звезд, взять автографы, сделать совместное фото. Это было огромным счастьем для детей!

На сцену также вышли юные футболисты ряда азербайджанских команд, которым также посчастливилось не только увидеть своих кумиров, но даже сделать небольшую перепасовку, взять автографы и сделать селфи. Участники провели интересные, незабываемые минуты со звездами футбола.

Большой ажиотаж зрителей вызвал момент, когда в зал от мировых звезд полетели футбольные мячи с их автографами. Счастливчики стали обладателями столь ценного подарка!

Вечер завершился выступлением известной румынской группы Morandi.

Была выражена признательность организаторам грандиозного мероприятия, подарившим тысячам любителям футбола и музыки самые яркие эмоции и впечатления.