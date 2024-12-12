Названа дата ввода в эксплуатацию железнодорожно-автовокзального комплекса в городе Агдам

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный и автовокзальный комплекс в городе Агдам будет сдан в эксплуатацию до августа следующего года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

"Работы по проекту дороги Барда-Агдам уже завершены. В настоящее время в Агдаме ведется строительство железнодорожного и автовокзального комплекса. Ожидается, что к августу следующего года комплекс будет построен", - подчеркнул председатель.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!