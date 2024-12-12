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Названа дата ввода в эксплуатацию железнодорожно-автовокзального комплекса в городе Агдам

Общество Материалы 12 декабря 2024 16:12 (UTC +04:00)
Названа дата ввода в эксплуатацию железнодорожно-автовокзального комплекса в городе Агдам

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Железнодорожный и автовокзальный комплекс в городе Агдам будет сдан в эксплуатацию до августа следующего года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

"Работы по проекту дороги Барда-Агдам уже завершены. В настоящее время в Агдаме ведется строительство железнодорожного и автовокзального комплекса. Ожидается, что к августу следующего года комплекс будет построен", - подчеркнул председатель.

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