В Азербайджане утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Решением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2025 год, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства.

Согласно норме рабочего времени на 2025 год, следующие дни наступающего года не считаются рабочими днями:

1, 2 января – Новый год;

20 января – День всенародной скорби;

8 марта - Женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;

30, 31 марта - праздник Рамазан;

9 Мая - День победы над фашизмом;

28 Мая - День независимости;

6, 7 июня - праздник Гурбан;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

8 ноября – День Победы;

9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики;

31 Декабря - Всемирный день солидарности азербайджанцев.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями Кабинета министров выходными днями в 2025 году при пятидневной рабочей неделе являются 3 января, 10, 25 и 26 марта, 1 апреля, 9, 16 июня, 10 и 11 ноября, при шестидневной рабочей неделе - 25 марта, 1 апреля, 16 июня и 10 ноября. Февраль 2025 года состоит из 28 календарных дней, а год - из 365 календарных дней.

В 2025 году при пятидневной рабочей неделе 239 рабочих дней (из них 8 предпраздничных и 1 - перед днем муниципальных выборов), 105 выходных дней, не считающихся рабочими днями (из них 8 определяются по совпадению с нерабочими праздничными днями, 1 проводится с 2024 года со смещением), 19 праздников, не считающихся рабочими днями, 1 день муниципальных выборов и 1 - Всенародный день скорби.

Продолжительность ежедневной нормы рабочего времени в нашей стране не может превышать 8 часов, а продолжительность еженедельной нормы рабочего времени, соответствующего ежедневной норме рабочего времени, не может превышать 40 часов. Как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Норма рабочего времени 2025 года определяется из расчета 8-часового рабочего дня при 40-часовой пятидневной рабочей неделе, при этом продолжительность еженедельных рабочих дней сокращается на один час в преддверии праздничных, предвыборных дней, а также Дня всенародной скорби, не считающихся рабочими днями.

Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2025 год составляет 1903 часа.

Для работников, работающих в течение 40-часовой рабочей недели на рабочих местах с шестидневной рабочей неделей, в 2025 году должна быть введена годовая норма рабочего времени в размере 1903 часов, рассчитанная по пятидневной рабочей неделе.

Утвержденные нормы рабочего времени и производственные календари на каждый год размещены в подразделе "Производственные календари" официального сайта министерства труда и социальной защиты населения (https://sosial.gov.az/faydali/istehsalat-teqvimi/2025-ci-ilin-istehsalat-teqvimi).

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