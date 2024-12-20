Армения нарушила международное гуманитарное право в отношении Азербайджана во время II Карабахской войны - представитель минобороны

БАКУ /Trend/ - Армения во время Второй Карабахской войны нарушила международное гуманитарное право, открыв огонь по гражданскому населению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сотрудник министерства обороны Азербайджана, капитан Салим Ахмедов во время выступления проходящем 20 декабря в Баку семинаре, посвященном 75-летию Женевской конвенции,

Он отметил, что гражданское население городов Гянджа и Барда подверглось обстрелу со стороны Армении.

"В результате погибли многие граждане Азербайджана. Был нанесен серьезный ущерб гражданским объектам.

В результате ракетного обстрела Арменией города Гянджа 175 человек получили ранения. Из них 61 мужчина, 66 женщин и 47 детей. Вследствие атаки на город Барда погибли 29 человек (19 - мужчины, 8 - женщины, 2 - дети). В общей сложности в ходе этой атаки были ранены 112 человек, серьезно пострадали 71 мужчина, 26 женщин и 15 детей", - добавил он.

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