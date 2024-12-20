Названо число посещений мест содержания и заключения по всему миру сотрудниками МККК в прошлом году

БАКУ /Trend/ - В прошлом году сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили 2564 места содержания и заключения по всему миру.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на семинаре, проходящем в Баку и посвященном 75-летию Женевской конвенции, заявил руководитель группы, занимающейся вопросами содержания под стражей представительства МККК в Азербайджанской Республике Марех Шервашидзе.

Он отметил, что в списке посещенных мест содержания и задержания было 885 учреждений, а число задержанных составило 837 029 человек.

"Число задержанных, которых мы зарегистрировали и следили за их делами, составило 14 020 человек (1 524 военнопленных, 1 382 гражданских лица). Количество контекстов, в которых были проведены посещения, составляет 84",- добавил он.

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