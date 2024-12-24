Внесена ясность в вопрос о том, кого коснется повышение минимальной зарплаты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, минимальная заработная плата со следующего месяца будет доведена до 400 манатов. Повышение минимальной заработной платы обеспечит увеличение зарплат не только для работников с низким доходом, но и для всех уровней заработных плат по Единой тарифной сетке (ЕТС). Таким образом, ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета, также будут скорректированы и увеличены в соответствии с этим распоряжением.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что независимо от суммы, заработная плата работников в этих секторах будет повышена.

"Заработные платы работников, не имеющих статуса государственного служащего, трудящихся в социальной сфере, сфере науки, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и рыбоводства, также будут увеличены.

Заработные платы граждан, работающих в этих сферах и не имеющих статуса государственного служащего, финансируются из государственного бюджета на основе Единой тарифной сетки (ЕТС). В ЕТС зарплаты определяются по 19 ставкам. В настоящее время заработная плата по первым 4 степеням составляет менее 400 манатов и варьируется от 345 до 389 манатов, а зарплата по самой высокой ставке составляет 1125 манатов. Повышение минимальной заработной платы приведет к повышению практически по всем ставкам. При этом не имеет особого значения, является ли заработная плата меньше и больше минимального уровня.

Поскольку учреждения, находящиеся в подчинении министерства здравоохранения, регулируются ЕТС, в них заработные платы также будут увеличены. Тем не менее, поскольку в обоих секторах будут проведены повышения для работников с низкими зарплатами, и заработные платы будут определяться с учетом разницы между степенями, в этих сферах также не исключены повышения для определенных сотрудников.

Новые суммы заработной платы по ЕТС будут утверждены Кабинетом министров", - говорится в публикации депутата.

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