МЧС Казахстан продолжает спасательную операцию на месте авиакатастрофы в Актау (ФОТО/ВИДЕО)

АСТАНА /Trend/ - Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана продолжают спасательную операцию на месте крушения самолета в городе Актау.

Как передает Trend, в ведомстве ранее сообщили, что пожар на месте происшествия полностью потушен.

МЧС поделилось кадрами с места события.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.