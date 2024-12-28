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PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 28 декабря 2024 11:27 (UTC +04:00)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
Фото: PASHA Holding

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БАКУ /Trend/ - С 2023 года PASHA Holding, с участием сети супермаркетов Bravo, проводит программу социальной поддержки детей в возрасте до 18 лет героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках программы по случаю таких праздников, как День солидарности азербайджанцев всего мира, Новруз, Гурбан, Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo. Подарки, которые включают в себя разнообразные продукты питания, семьям шехидов доставляет сеть супермаркетов Bravo.

В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.
Напомним, эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.

PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
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