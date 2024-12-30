В городе Дашкесан состоялась очередная встреча с гражданами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 28 декабря в городе Дашкесан состоялась встреча Комитета по корпоративной социальной ответственности ЗАО “AzerGold" с гражданами посвященная итогам года.

На встрече присутствовали глава исполнительной власти Дашкесанского района Орхан Аббасов, член правления-заместитель председателя ЗАО “AzerGold”, председатель комитета КСО Хайям Фарзалиев и член правления – заместитель председателя ЗАО “AzerGold”, председатель комитета КСО ООО “Daşkəsən Dəmir Filiz” Ильгар Джалилов.

Встреча, в которой приняли участие жители города Дашкесан, сел Гушчу, Човдар и других сел района, началась с глубокой скорби в память о погибших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего Закрытому Акционерному Обществу “Азербайджанские Авиалинии”. На мероприятии отчетного характера была представлена информация о социальных и экологических проектах, реализованных в течение 2024 года и планируемых к реализации в 2025 году в рамках партнерства ЗАО “AzerGold” и ООО "Daşkəsən Dəmir Filiz" и исполнительной власти Дашкесанского района. Было отмечено, что в течение 2024 года Обществом было реализовано ряд успешных проектов таких как “Поддержка развития картофельного хозяйства в Дашкесанском районе”, Охрана и реинтродукция в природу редких и исчезающих растений, попавших в “Красную книгу”, “Чистый Дашкесан”, “Книжный киоск”, создание музейной экспозиции “Сокровища” и др. С целью внесения дополнительного вклада в государственную политику по укреплению социального благополучия в регионе было организовано 7 социальных акций. Было доведено до сведения участников встречи, что и в наступающем 2025 году на основе принципа социальной ответственности будут реализованы проекты по образованию, здравоохранению, инклюзивному развитию, инфраструктурным проектам, развитию сельского хозяйства, окружающей среде и другим направлениям.

Затем были заслушаны обращения граждан, обсуждены новые инициативы. На встрече также были зарегистрированы вопросы, поднятые гражданами для изучения и решения в рамках действующего законодательства.

В завершение 31 декабря по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года участникам встречи были вручены праздничные подарки.