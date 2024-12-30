Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Главный клинический госпиталь (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря руководящий состав министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь.

Как сообщили в понедельник Trend в минобороны Азербайджана, сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена его светлая память.

"Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с медицинским персоналом госпиталя и военнослужащими, проходящими здесь лечение, и передал им поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Руководящий состав министерства поинтересовался процессом лечения военнослужащих, пожелал им скорейшего выздоровления, продолжения службы в рядах армии и преподнес личному составу подарки по случаю праздника.

Был высоко оценен профессионализм медицинского персонала Главного клинического госпиталя", - говорится в сообщении ведомства.

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