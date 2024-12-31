МВД Азербайджана обратилось к участникам движения, посещающим города и районы в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - 31 Декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и дни новогоднего праздника наблюдается рост числа людей, посещающих наши регионы - города и районы, на дорогах образуются транспортные заторы. Для снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий, в эти дни всем следует быть более бдительными и соблюдать правила.

Как передает Trend, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел ко всем участникам движения, посещающим наши города и районы в праздничные дни.

«Прежде всего, не превышайте установленный предел скорости, выбирайте его в зависимости от дорожных и погодных условий, соблюдайте правила обгона, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии и, по возможности, отдавайте предпочтение передвижению в ранние часы дня.

Во время поездок убедитесь, что все находящиеся в автомобиле пристегнуты ремнями безопасности.

Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, чтобы встретиться в здравии с теми, кто вас любит, и тех, кто вас ждет.

Пусть ваш праздник будет безопасным!», - подчеркивается в обращении.