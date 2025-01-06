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Когда возобновится железнодорожный маршрут Баку-Астара?

Общество Материалы 6 января 2025 17:30 (UTC +04:00)
Когда возобновится железнодорожный маршрут Баку-Астара?
Фото: Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) с 3 января запустило маршрут Баку-Балакен-Баку в ночное время суток.

Начало работы поездов в направлении Балакена актуализировало вопрос о том, когда будет восстановлен маршрут Баку-Астара.

Ведущий специалист отдела по связям с общественностью АЖД Бахтияр Гаджиев сообщил Trend, что в направлении Баку-Астара в настоящее время осуществляются грузовые перевозки.

"В настоящее время железнодорожная инфраструктура на этой территории не позволяет организовать пассажирские перевозки. Для организации пассажирских перевозок в этом направлении необходимо перестроить железнодорожную инфраструктуру.

Железная дорога Баку-Астара будет сначала спроектирована, а затем поэтапно отремонтирована", - отметил он.

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