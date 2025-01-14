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В Федерации легкой атлетики Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)

Общество Материалы 14 января 2025 22:34 (UTC +04:00)
В Федерации легкой атлетики Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
Фото: Федерация атлетики Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В Федерации легкой атлетики Азербайджана (AAF) произведены новые назначения.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации, на совещании, состоявшемся 11 января 2024 года при участии президента Федерации Джавида Гурбанова, генерального секретаря Магеррама Султанзаде, члена Исполнительного комитета Шалалы Ягубовой и представителя министерства молодежи и спорта Севды Мирзаевой, были назначены новые специалисты в тренерский штаб.

Октай Мирзаев стал главным тренером сборной Азербайджана, а Михал Погани назначен тренером-консультантом по прыжкам. Мирзаев будет временно исполнять обязанности главного тренера.

В Федерации легкой атлетики Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
В Федерации легкой атлетики Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
В Федерации легкой атлетики Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
В Федерации легкой атлетики Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
В Федерации легкой атлетики Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
В Федерации легкой атлетики Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
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