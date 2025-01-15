Состоялась встреча с журналистами, участвовавшими в проекте “Повышение осведомленности представителей СМИ в горнодобывающей сфере" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 13 января 2025 года при организации ЗАО “AzerGold” и поддержке Агентства развития медиа (MEDIA) состоялась встреча с журналистами, привлеченными к проекту “Повышение осведомленности представителей СМИ в горнодобывающей сфере”.

Во встрече, состоявшейся в главном офисе ЗАО “AzerGold", приняли участие Председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмайлов и журналисты, представляющие онлайн-медиа субьекты.

Выступая на мероприятии, Закир Ибрагимов отметил, что государство уделяет большое внимание развитию национальной прессы, и в результате эффективной работы по подготовке специалистов в области СМИ в соответствии с современными требованиями, стимулированию их деятельности наше медиа вступила в новый этап развития.

Отметив, что ЗАО “AzerGold”, организующее свою деятельность на основе законодательства и прогрессивного международного опыта, принципов прозрачности, подотчетности, информационной открытости, уделяет большое внимание развитию связей с прессой, Закир Ибрагимов добавил, что разработана и утверждена коммуникационная стратегия акционерного общества на 2024-2026 годы, одной из основных целей SMART документа является развитие сотрудничества с местными СМИ, повышение осведомленности журналистов в горнодобывающей отрасли.

Было особо подчеркнуто, что встреча с журналистами, участвовавшими в тренинге и медиатуре в рамках проекта, совпала с периодом празднования 150-летия создания нашей национальной прессы.

Исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмайлов отметил, что ЗАО “AzerGold” высоко ценит инициативу по повышению осведомленности журналистов в горнодобывающей сфере, отметил, что подобные проекты служат устойчивому прогрессу 150-летней азербайджанской журналистики, развитию отраслевой журналистики, носят образцовый характер.

Исполнительный директор отметил, что тренинги и медиатур, организованные в Гяндже и Дашкесане в рамках проекта, ознаменовались достаточно положительными результатами в направлении повышения осведомленности представителей СМИ в горнодобывающей сфере, что является одним из важных шагов в направлении специализации журналистов в этой области.

Затем представители медии, которые поделились своими впечатлениями от тренинга и медиатура, высоко оценили проект и охарактеризовали его как одну из важных инициатив в направлении развития отраслевой журналистики.

После выступлений журналистам, успешно прошедшим тренинг и медиатур, были вручены сертификаты и памятные подарки.

Отметим, что в рамках проекта “Повышение осведомленности представителей СМИ в горнодобывающей сфере" 19-20 декабря 2024 года была организована двухдневная поездка группы журналистов, работающих в онлайн СМИ, в город Гянджа и Дашкесанский район.

В рамках визита журналисты получили новую информацию о геологоразведке, добыче, переработке металлических руд, организации сбыта драгоценных металлов, а также об охране окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, осуществляемой в регионах добычи, а также наглядно ознакомились с работой проводимой на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП) и в социальной сфере.

Также в рамках проекта были выполнены тестовые задания до и после тренинга с целью измерения уровня осведомленности журналистов о горнодобывающей отрасли.