В законы "О медиа" и "О рекламе" в Азербайджане могут быть внесены изменения

БАКУ /Trend/ - Подготовлен предварительный вариант законопроектов о внесении изменений в законы "О медиа" и "О рекламе".

Как сообщает Trend, об этом говорится в общем отчете Аудиовизуального совета за 2024 год.

Согласно отчету, был подготовлен предварительный вариант законопроектов о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О медиа" и "О рекламе", которые обсуждались несколько раз.

Согласно информации, после того, как будут подготовлены окончательные версии проектов, будет проведена процедура согласования с соответствующими государственными органами.

Подготовлены проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об Общественном телевидении и радиовещании" и проект указа Президента Азербайджанской Республики о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "Об Общественном телевидении и радиовещании". Эти проекты в официальном порядке были направлены в "Общественную телевизионную и радиовещательную компанию" и согласованы", - говорится в сообщении Аудиовизуального совета.

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