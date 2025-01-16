Состоялись обсуждения между ЗАО «Бакинский метрополитен» и АБИИ

БАКУ /Trend/ - Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Вусал Асланов встретился с главным инвестиционным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константином Лимитовским.

Как сообщает Trend, на встрече была предоставлена подробная информация о перспективах развития Бакинского метрополитена до 2030 года, строительстве 10 новых станций, а также о других проектах и их значимости.

Было отмечено, что развитие метрополитена является одной из приоритетных задач.

Особой темой обсуждения стал план развития метрополитена в аспекте Бакинского плана мобильности.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями об участии Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в финансировании инициатив и проектов, связанных с развитием Бакинского метрополитена.

Стороны согласовали перспективы сотрудничества и предстоящие встречи.

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