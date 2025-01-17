Внесена ясность, открыта ли сухопутная граница Азербайджана с Грузией

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как гражданские лица пересекают сухопутную границу Азербайджана с Грузией.

Как сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в Государственной пограничной службе (ГПС), пограничные пункты пропуска функционируют на основании решения Кабинета министров Азербайджана.

"Пограничные контрольно-пропускные пункты работают по решению Кабинета министров. Иностранные граждане, желающие посетить Азербайджан, должны пользоваться воздушным транспортом, однако ограничений на выезд из страны нет", — отметили в ГПС.

Напомним, что особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 апреля 2025 года.

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