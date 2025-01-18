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МВД установило похитителей денежных средств с банковской карты отца Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, ущерб возмещен

Общество Материалы 18 января 2025 14:37 (UTC +04:00)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел принимают меры по факту хищения денежных средств с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву, отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД, в рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту, были установлены подозреваемые в совершении преступления, и потерпевшему была полностью возмещена сумма в размере 80 507 AZN.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные, оперативно-технические мероприятия.

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