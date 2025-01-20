Глава ЦИК Азербайджана о сроках объявления предварительных результатов муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - Председатель ЦИК Азербайджана назвал сроки объявления предварительных результатов муниципальных выборов, сообщает Trend.

"Постараемся опубликовать предварительные результаты муниципальных выборов ночью 29 января или 30 января", - сказал сегодня журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 января.

Он отметил, что количества лиц, избираемых на муниципальных выборах, больше, чем на парламентских и президентских выборах, поэтому чтобы подсчитать протоколы окружных избирательных комиссий, обобщить участковые протоколы и сообщить окончательный результат потребуется больше времени.

"Если мы успеем, опубликуем результаты ночью 29-го или же в ночь с 29 на 30 января. С полной уверенностью можно сказать, что 30 января мы объявим результаты", - добавил председатель ЦИК.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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