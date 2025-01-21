В Баку проходит международная конференция, посвященная независимости Реюньона и колониальному наследию Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 января в Баку при организационной поддержке Бакинской инициативной группы проходит международная конференция на тему "Независимость Реюньона: Взгляд на колониальное наследие Франции и путь суверенитета", посвященная острову Реюньон, который находится под колониальным правлением Франции.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии принимают участие представители народа Реюньона, борющегося за независимость, а также руководители организаций, осуществляющих антиколониальную деятельность, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи деколонизации.

На конференции будет обсуждаться работа, направленная на включение в повестку дня соответствующих международных организаций вопроса признания права народа Реюньона на самоопределение, а также международно-правовые механизмы в данном контексте.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.

Это мероприятие послужит платформой для призыва к международной поддержке в вопросе о важности самостоятельного определения будущего народа Реюньона.

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