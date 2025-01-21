БАКУ /Trend/ - Франция использовала ветеринарные препараты на народе Реюньона.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня член Движения за независимость"Ka Ubuntu" Бенжамин Клемен во время выступления на международной конференции "Независимость Реюньона: Взгляд на колониальное наследие и путь суверенитета Франции", организованной Бакинской инициативной группой и проодящей в городе Баку.

Он отметил, что Франция относилась к народу Реюньона как к животным.

"Женщинам проводили операции, ложно утверждая, что это необходимо для их здоровья. Однако у них забирали детей из утробы и отправляли в разные места. Также изменяли их имена, фамилии и места рождения. Таким образом, они полностью теряли связь со своими семьями. Тысячи детей были насильственно разлучены со своими семьями",- добавил он.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.

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