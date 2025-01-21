Необходимо вести борьбу с неоколониальной системой - представитель Майотты

БАКУ /Trend/ - Реюньонцы не считаются ни реюньонцами, ни французами, и в связи с этим необходимо бороться с неоколониальной системой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила сегодня член движения "CSUM Kollektiv Stop Uwambushu" с Майотты Фатима Мзе Саид во время выступления на международной конференции "Независимость Реюньона: Взгляд на колониальное наследие и путь суверенитета Франции", организованной Бакинской инициативной группой и проодящей в городе Баку.

Она отметила, что Реюньон эксплуатируется Францией, заявив: "Мы должны объединиться и бороться за восстановление нашего достоинства".

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.

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