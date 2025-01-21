Опыт Азербайджана в связи с использованием веб-камер на выборах применяют и другие страны - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Опыт Азербайджана в связи с использованием веб-камер на выборах применяется в таких странах, как США, Великобритания, Турция.
Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Он напомнил, что эта практика применяется в Азербайджане уже 17 лет.
Отметим, что на муниципальных выборах в Азербайджане на 1000 избирательных участков будут установлены веб-камеры.
Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
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