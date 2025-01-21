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Опыт Азербайджана в связи с использованием веб-камер на выборах применяют и другие страны - Мазахир Панахов

Общество Материалы 21 января 2025 18:00 (UTC +04:00)
Опыт Азербайджана в связи с использованием веб-камер на выборах применяют и другие страны - Мазахир Панахов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Опыт Азербайджана в связи с использованием веб-камер на выборах применяется в таких странах, как США, Великобритания, Турция.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он напомнил, что эта практика применяется в Азербайджане уже 17 лет.

Отметим, что на муниципальных выборах в Азербайджане на 1000 избирательных участков будут установлены веб-камеры.

Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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