Названо количество медицинских услуг, предоставленных населению Азербайджана в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях в течение 2024 года было зарегистрировано 24 миллиона 63 тысячи 849 обращений.

Об этом в четверг сообщили Trend в TƏBİB.

Было отмечено, что из общего числа обращений 588 тысячи 431 были стационарными, а 23 миллиона 475 тысяч 418 - амбулаторными. Общее количество обращений в медицинские учреждения увеличилось на 23 процента по сравнению с 2022 годом и на 10 процентов по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году наблюдался рост количества предоставляемых услуг по сравнению с предыдущими годами. Так, за указанный период было оказано 82 миллиона 426 тысяч 768 медицинских услуг (11 миллионов 202 тысячи 755 стационарных, 71 миллион 224 тысячи 13 амбулаторных). Общее количество медицинских услуг, предоставленных в медицинских учреждениях, увеличилось на 54 процента по сравнению с 2022 годом и на 21 процент по сравнению с 2023 годом.

Рост также зафиксирован в лабораторных услугах, предоставленных гражданам в медицинских учреждениях. За прошедший год было проведено 33 миллиона 343 тысячи 857 лабораторных исследований, из которых 5 миллионов 209 тысяч 889 были стационарными, 28 миллионов 133 тысячи 968 - амбулаторными. Таким образом, общее количество лабораторных услуг, оказываемых в медицинских учреждениях, по сравнению с 2022 годом увеличилось на 112 процентов, а по сравнению с 2023 годом - на 31 процент.

Отмечено, что в хирургических операциях и процедурах также наблюдается рост по сравнению с прошлыми годами. За год было проведено 375 тысяч 520 хирургических операций и процедур (из которых 345 тысяч 191 стационарные и 30 тысяч 329 амбулаторные). Если сравнить с прошлыми годами, количество хирургических операций и процедур увеличилось на 16 процентов по сравнению с 2022 годом и на 9 процентов по сравнению с 2023 годом.

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