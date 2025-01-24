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В Азербайджане предложено освободить от НДС корм для животных

Общество Материалы 24 января 2025 15:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено освободить от НДС корм для животных

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Цены на корм для животных станут более доступными, если данная продукция будет освобождена от НДС.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии Фатма Йылдырым на сегодняшнем заседании комитета.

По ее словам, количество обращений к ней по этому вопросу увеличивается.

Депутат отметила, что цены на корм для животных растут.

"Люди, которые не держат дома животных, а хотели бы купить корм бездомным животным тоже обеспокоены этим вопросом", - сказала она.

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