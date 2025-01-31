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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы

Общество Материалы 31 января 2025 13:38 (UTC +04:00)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

31 января очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалинский район.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, сегодня в селе Балыджа Ходжалинского района 22 семьи - 94 бывших вынужденных переселенца воссоединились с родным краем.

Переселившиеся в село Баллыджа - это семьи, временно проживавшие в разных частях Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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