Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

31 января очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалинский район.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, сегодня в селе Балыджа Ходжалинского района 22 семьи - 94 бывших вынужденных переселенца воссоединились с родным краем.

Переселившиеся в село Баллыджа - это семьи, временно проживавшие в разных частях Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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