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Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку

Общество Материалы 3 февраля 2025 15:50 (UTC +04:00)
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На рынке "Кешля", расположенном в Наримановском районе Баку, проводятся работы по сносу.

Как сообщает в понедельник Trend, снос связан со строительством новой автомобильной дороги, которая будет пролегать от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буниятова до станции метро "Кёроглу".

Следует отметить, что предприниматели, занимающиеся торговлей на рынке, продолжают свою деятельность на новом рынке "Кешля", построенном в Дарнагюле.

Фото: Заур Мустафаев

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Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
Фоторепортаж с места сноса рынка "Кешля" в Баку
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