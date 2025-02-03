В Кельне обсудили азербайджано-германское сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев встретился с председателем фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в городском муниципалитете Кельна, членом Экономического совета Христианско-демократического союза Берндом Петелкау и руководителем Департамента городского развития, экономики, цифровизации и региональных вопросов городского муниципалитета Кельна Андрее Хааком.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, на встрече Нуран Абдуллаев передал приветствия председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова.

Он предоставил информацию об азербайджанцах, проживающих в Кельне и близлежащих городах, и их представительстве в различных профессиональных сферах, о Форуме азербайджанских врачей, вкладе этого форума в развитие сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения и медицины.

На встрече было выдвинуто предложение провести в Кельне Дни Азербайджана и вечера культуры. Группа делегатов городского муниципалитета Кельна была приглашена в Баку. В ходе беседы были обсуждены возможности освоения молодыми людьми различных профессий, а также возможность работы специалистов в различных сферах в городе Кельн.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Альянса азербайджанцев Германии, возможностях дальнейшего сотрудничества и планах совместной деятельности.

В завершение Нурану Абдуллаеву была вручена медаль "Karneval" - один из самых известных символов города Кельн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!