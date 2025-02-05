Электронные рецепты, в отличие от бумажных, имеют ряд важных преимуществ - специалист Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Электронные рецепты, в отличие от традиционных бумажных, имеют ряд важных преимуществ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения министерства здравоохранения Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава Азербайджана в Instagram.

По ее словам, электронные рецепты не теряются, не повреждаются и защищены от возможных проблем, которые могут возникнуть с физическими носителями.

"Все выписанные пациентам рецепты сохраняются в памяти системы, что обеспечивает доступность медицинской информации, а также позволяет более точно и эффективно назначать лечение пациентам. Внедрение электронных рецептов также способствует повышению прозрачности в этой сфере, предотвращая оборот незаконно ввезенных в страну лекарственных средств",- сказала она.

С. Магеррамова сообщила, что в системе «Электронный рецепт» указываются только те лекарственные препараты, которые были одобрены Тарифным советом и прошли государственную регистрацию.

"Такой подход предотвращает продажу пациентам некачественных и просроченных лекарственных средств, а также гарантирует им получение безопасного лечения. Еще одним преимуществом приложения "Электронный рецепт" является то, что оно напоминает пациенту о времени приема назначенных лекарств. Для этого пациент должен зайти в мобильное приложение и одним кликом добавляет в календарь время приема назначенных лекарств. Уведомление отправляется на мобильное устройство через календарь, чтобы напомнить время приема лекарств", - отметила она.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что с помощью приложения "Электронный рецепт" можно определить молекулярный состав лекарств.

"А это, в свою очередь, позволяет пациентам выбирать более доступные альтернативные варианты, делая процесс лечения более удобным как с экономической, так и с медицинской точки зрения", - добавила С.Магеррамова.

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